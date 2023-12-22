КАМАЗ планирует строительство новых предприятий в Башкирии

На протяжении дня участники обсуждали множество интересных аспектов развития трех основных дочерних предприятий концерна – ПАО «НефАЗ», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и АО «БелЗАН». В Нефтекамске, Туймазах и Белебее рождаются новые автомобили и идеи.

Сергей Когогин, Генеральный директор ПАО «КАМАЗ», подчеркнул, что компания готова осуществлять создание новых предприятий в Башкортостане. Среди предложений - расширение возможностей и модернизация фабрики "БелЗАН" и установка промышленного парка на базе завода в Белебее.

Для обеспечения кадровых потребностей новых проектов необходимо развитие профессионального образования в области подготовки рабочих специалистов. Радий Хабиров поручил региональному министерству образования рассмотреть вопрос о расширении количества бюджетных мест в колледжах по специальностям, востребованным на предприятиях "КАМАЗа".

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков