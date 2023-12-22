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22 Декабря , 19:45

КАМАЗ планирует строительство новых предприятий в Башкирии

В пятницу, 22 декабря в Туймазинском районе обсудили будущее автомобильного концерна ПАО «КАМАЗ». Радий Хабиров и гендиректор компании КАМАЗ Сергей Когогин, провели встречу с руководителями важных предприятий.

КАМАЗ пданирует строительство новых предприятий в Башкирии
КАМАЗ пданирует строительство новых предприятий в Башкирии

На протяжении дня участники обсуждали множество интересных аспектов развития трех основных дочерних предприятий концерна – ПАО «НефАЗ», ПАО «Туймазинский завод автобетоновозов» и АО «БелЗАН». В Нефтекамске, Туймазах и Белебее рождаются новые автомобили и идеи.

Сергей Когогин, Генеральный директор ПАО «КАМАЗ», подчеркнул, что компания  готова осуществлять создание новых предприятий в Башкортостане. Среди предложений - расширение возможностей и модернизация фабрики "БелЗАН" и установка промышленного парка на базе завода в Белебее.

Для обеспечения кадровых потребностей новых проектов необходимо развитие профессионального образования в области подготовки рабочих специалистов. Радий Хабиров поручил региональному министерству образования рассмотреть вопрос о расширении количества бюджетных мест в колледжах по специальностям, востребованным на предприятиях "КАМАЗа".

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков 

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