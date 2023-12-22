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22 Декабря , 15:17

Радий Хабиров оценил работу предприятия мебельного кластера Башкирии

В ходе своей рабочей поездки в Туймазинский район 22 декабря Глава Башкортостана решил навестить предприятия мебельного кластера, который является первым в России.Одной из компаний, участников кластера, является "Велес", которая расположена в Туймазах и специализируется на производстве корпусной мебели для дома и офиса из отечественного сырья. Радий Хабиров тщательно изучил площадку предприятия и ознакомился с его планами по развитию производства.

Радий Хабиров оценил работу предприятия мебельного кластера Башкирии
Радий Хабиров оценил работу предприятия мебельного кластера Башкирии
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"Стерлитамакский рабочий"

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