Радий Хабиров оценил работу предприятия мебельного кластера Башкирии
В ходе своей рабочей поездки в Туймазинский район 22 декабря Глава Башкортостана решил навестить предприятия мебельного кластера, который является первым в России.Одной из компаний, участников кластера, является "Велес", которая расположена в Туймазах и специализируется на производстве корпусной мебели для дома и офиса из отечественного сырья. Радий Хабиров тщательно изучил площадку предприятия и ознакомился с его планами по развитию производства.
Радий Хабиров оценил работу предприятия мебельного кластера Башкирии
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».