Сегодняшний день - самый короткий в году

"На протяжении нескольких дней, как до, так и после солнцестояния, позиция солнца в полдень практически не меняется, - объяснили эксперты из Уфимского планетария.

После дней солнцестояния, солнце постепенно будет подниматься все выше над горизонтом в полдень, ночь будет постепенно укорачиваться, а день увеличиваться. Новогодняя ночь станет на шесть минут короче, а день, соответственно, удлинится.

Пройдет еще месяц, и 21 января солнце в полдень взойдет над горизонтом на высоту 15,5 градусов, а длина дня увеличится на один час.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Эльвиры Рахимовой