0 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
22 Декабря , 13:14

Сегодняшний день - самый короткий в году

В точности в 08.26 по местному времени случилось зимнее солнцестояние. В этот день солнце поднимается на самую низкую высоту над горизонтом, поэтому длительность дня составит всего 7 часов 8 минут. Тем временем, прошлая ночь превратилась в самую продолжительную - она длилась целых 16 часов и 52 минуты.

Сегодняшний день - самый короткий в году
Сегодняшний день - самый короткий в году

"На протяжении нескольких дней, как до, так и после солнцестояния, позиция солнца в полдень практически не меняется, - объяснили эксперты из Уфимского планетария.

После дней солнцестояния, солнце постепенно будет подниматься все выше над горизонтом в полдень, ночь будет постепенно укорачиваться, а день увеличиваться. Новогодняя ночь станет на шесть минут короче, а день, соответственно, удлинится.

Пройдет еще месяц, и 21 января солнце в полдень взойдет над горизонтом на высоту 15,5 градусов, а длина дня увеличится на один час.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Эльвиры Рахимовой 

Сегодняшний день - самый короткий в году
Сегодняшний день - самый короткий в году
Сегодняшний день - самый короткий в году
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru