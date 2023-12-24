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24 Декабря , 18:45

В Башкирии начали собирать подписи за выдвижение В.В. Путина на президентские выборы

Как сообщает региональный избирательный штаб кандидата в президенты России Владимира Путина,   отдать свой голос  в поддержку можно и в Стерлитамаке.

В Башкирии начали собирать подписи за выдвижение В.В. Путина на президентские выборы
В Башкирии начали собирать подписи за выдвижение В.В. Путина на президентские выборы

Так, волонтеры и активисты молодежных организаций помогут организовать сбор подписей. Все желающие могут поставить подписи в крупном торговом центре города в любой рабочий день, а также в выходные.

По информации агентства «Башинформ», сбор подписей идет очень активно, действующего Президента полностью поддерживает молодежь нашей республики.

Волонтеры и активисты Башкирии говорят об активной позиции наших граждан, которые уже приходят, задают вопросы и оставляют подписи, поддерживая В.В. Путина.

По словам депутата Горсовета Уфы Ирины Сухаревой, также говорит о сознательности молодежного движения Башкирии. Она отмечает, что в нашей республике политически грамотные молодые люди.

Председатель Молодежного правительства Башкортостана Вильдан Исянгильдин считает, что от гражданской позиции молодежи зависит многое, а объединение молодежи в этом вопросе укрепляет суверенитет нашей страны.

Владимиру Путину необходимо набрать триста тысяч подписей в свою поддержку.

Фото: ИА "Башинформ"

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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