Айкидо как стиль жизни

Вечер пятницы. Казалось бы, это время, когда можно замедлиться и распланировать свои выходные, провести время с семьёй и друзьями, продолжить чтение увлекательной книги или посмотреть новую кинокартину. Но в стерлитамакском клубе по айкидо уже много лет выбирают для себя иное времяпрепровождение. И этот вечер не стал исключением, так как прошла долгожданная встреча с московским сэнсэем Александром Холевым, который приехал в наш город с обучающим семинаром.

Войдя в зал, мы увидели около 20 взрослых мужчин и женщин разного возраста и профессий из Стерлитамака, Салавата, Уфы, Ишимбая, Оренбурга и даже Москвы.

− В семинаре участвуют и взрослые тоже?

− Да, конечно, наши юные воспитанники встретятся с сэнсэем завтра утром. Семинар продлится три дня, − сказал Михаил Корогодов, президент общественной организации «Айкидо Айкикай» Стерлитамака, вице-президент молодёжной федерации айкидо в Республике Башкортостан и действующий инструктор, который и пригласил нас.

Семинар проходил не просто в форме диалога или лекции. Участники внимательно слушали наставления и рекомендации по выполнению техник и упражнений, а потом в паре начинали их отрабатывать. Приглашением на спарринг в айкидо является уважительный поклон, а плавные движения иногда напоминают танец, но как только один из спортсменов приземлялся на мат, это ощущение проходит. Это не что иное, как боевое искусство, которое сочетает в себе физическое, философское и духовное начала.

− На обучении мы затронули 3 направления: упражнения, экзаменационная техника – «кихон» и их применение. Целью моего приезда стало желание вместе найти что-то новое. Сам я начал заниматься айкидо в 1991 году, то есть уже 33 года. До этого занимался боксом, самбо и другими единоборствами. Чем меня заинтересовало айкидо? Мне понравились то, что им можно заниматься в любом возрасте. Но самый старый здесь, конечно, я, − улыбаясь рассказал президент клуба «Академ Айкидо» (Москва) 74-летний сэнсэй Александр Холев, который имеет 6-й дан айкидо айкикай.

Узнать, на каком уровне овладения искусством айкидо находится тот или иной практикующий, помогает их одежда, которая называется «доги». Например, если борцы одеты в чёрные штаны, которые напоминают обычному человеку шаровары, или, как они называются правильно, «хакама», это говорит о том, что он достиг степени мастера.

А знали ли вы, что айкидо – это единственное единоборство, где нет соревнований?

− Это принципиальное отличие от других боевых искусств. Его основная цель − не выяснить, кто быстрее и сильнее на соревнованиях, а показать, что дружить всегда выгоднее, чем воевать. Мы учимся дружить, находить общие точки соприкосновения. В России много людей, способных к айкидо. Мы многонациональная страна и умеем дружить. А это качество очень важно для нас. Айкидо – это современный вид физической культуры. Это развитие здоровья в многоплановом смысле: это и физический аспект, и психологический, и ментальный, − пояснил Михаил Викторович, у которого, кстати, 4-й дан.

Самому взрослому практикующему айкидо в Стерлитамаке Раису Зайнуллину 67 лет.

— Меня пригласили на тренировки в 2016 году. Я уже много лет 3 раза в неделю прихожу сюда. Айкидо стало для меня стилем жизни. Я выезжаю на обучение, семинары. Забыл о своём возрасте. Меня спрашивают: «Где вы берёте энергию?». Я всем отвечаю, что здесь! Всю жизнь проработал массажистом. И хочу сказать всем, чем дольше вы будете растягивать суставы и позвоночник, тем дольше проживёте. В айкидо всё это есть. Хоть это и боевое искусство, но оно не травмоопасно.

47-летняя бухгалтер Светлана Уразбахтина привела в секцию своего сына, но неожиданно приобрела новое хобби для себя:

− Ребёнку в итоге не понравилось. А мне, наоборот, захотелось попробовать. Занимаюсь уже 2 года. Глядя на других женщин, тоже начала сдавать экзамены, повышать свой уровень, на данный момент у меня 4-й ученический Кю.

Николая Артамонова познакомила с айкидо его будущая супруга:

— Мне 39 лет. Я предприниматель, мы производим продукцию для энергетики, автомобилестроения и др. Практиковать айкидо и интересоваться им начал с 2007 года. Я тогда был офицером Росгвардии и занимался боевым самбо. Сейчас 5-й год практикую айкидо. Сдал полтора года назад на 1-й дан. В планах есть желание продолжать расти, так как здесь, как нигде, присутствуют и духовная, и физическая практики, учитывая все аспекты мироздания.

По итогам семинара все практикующие обменялись опытом и повысили квалификацию, испытали себя и вдохновились на продуктивную работу над собой.

Фото: «Айкидо Айкикай» города Стерлитамака.