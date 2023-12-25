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25 Декабря , 11:09

Айкидо как стиль жизни

Прошёл семинар-практикум 

Айкидо как стиль жизни
Айкидо как стиль жизни

  Вечер пятницы. Казалось бы, это время, когда можно замедлиться и распланировать свои выходные, провести время с семьёй и друзьями, продолжить чтение увлекательной книги или посмотреть новую кинокартину. Но в стерлитамакском клубе по айкидо уже много лет выбирают для себя иное времяпрепровождение. И этот вечер не стал исключением, так как прошла долгожданная встреча с московским сэнсэем Александром Холевым, который приехал в наш город с обучающим семинаром. 

  Войдя в зал, мы увидели около 20 взрослых мужчин и женщин разного возраста и профессий из Стерлитамака, Салавата, Уфы, Ишимбая, Оренбурга и даже Москвы.

  − В семинаре участвуют и взрослые тоже?

  − Да, конечно, наши юные воспитанники встретятся с сэнсэем завтра утром. Семинар продлится три дня, − сказал Михаил Корогодов, президент общественной организации «Айкидо Айкикай» Стерлитамака, вице-президент молодёжной федерации айкидо в Республике Башкортостан и действующий инструктор, который и пригласил нас.

  Семинар проходил не просто в форме диалога или лекции. Участники внимательно слушали наставления и рекомендации по выполнению техник и упражнений, а потом в паре начинали их отрабатывать. Приглашением на спарринг в айкидо является уважительный поклон, а плавные движения иногда напоминают танец, но как только один из спортсменов приземлялся на мат, это ощущение проходит. Это не что иное, как боевое искусство, которое сочетает в себе физическое, философское и духовное начала.

  − На обучении мы затронули 3 направления: упражнения, экзаменационная техника – «кихон» и их применение. Целью моего приезда стало желание вместе найти что-то новое. Сам я начал заниматься айкидо в 1991 году, то есть уже 33 года. До этого занимался боксом, самбо и другими единоборствами. Чем меня заинтересовало айкидо? Мне понравились то, что им можно заниматься в любом возрасте. Но самый старый здесь, конечно, я, − улыбаясь рассказал президент клуба «Академ  Айкидо» (Москва)  74-летний сэнсэй Александр Холев, который имеет 6-й дан айкидо айкикай.

  Узнать, на каком уровне овладения искусством айкидо находится тот или иной практикующий, помогает их одежда, которая называется «доги». Например, если борцы одеты в чёрные штаны, которые напоминают обычному человеку шаровары, или, как они называются правильно, «хакама», это говорит о том, что он достиг степени мастера.

  А знали ли вы, что айкидо – это единственное единоборство, где нет соревнований?

  − Это принципиальное отличие от других боевых искусств. Его основная цель − не выяснить, кто быстрее и сильнее на соревнованиях, а показать, что дружить всегда выгоднее, чем воевать. Мы учимся дружить, находить общие точки соприкосновения. В России много людей, способных к айкидо.  Мы многонациональная страна и умеем дружить. А это качество очень важно для нас. Айкидо – это современный вид физической культуры. Это развитие здоровья в многоплановом смысле: это и физический аспект, и психологический, и ментальный, − пояснил Михаил Викторович, у которого, кстати, 4-й дан.

  Самому взрослому практикующему айкидо в Стерлитамаке Раису Зайнуллину 67 лет.

  —  Меня пригласили на тренировки в 2016 году. Я уже много лет 3 раза в неделю прихожу сюда. Айкидо стало для меня стилем жизни. Я выезжаю на обучение, семинары. Забыл о своём возрасте. Меня спрашивают: «Где вы берёте энергию?». Я всем отвечаю, что здесь! Всю жизнь проработал массажистом. И хочу сказать всем, чем дольше вы будете растягивать суставы и позвоночник, тем дольше проживёте. В айкидо всё это есть. Хоть это и боевое искусство, но оно не травмоопасно.

  47-летняя бухгалтер Светлана Уразбахтина привела в секцию своего сына, но неожиданно приобрела новое хобби для себя:

− Ребёнку в итоге не понравилось. А мне, наоборот, захотелось попробовать. Занимаюсь уже 2 года. Глядя на других женщин, тоже начала сдавать экзамены, повышать свой уровень, на данный момент у меня 4-й ученический Кю.

  Николая Артамонова познакомила с айкидо его будущая супруга:

  — Мне 39 лет. Я предприниматель, мы производим продукцию для энергетики, автомобилестроения и др. Практиковать айкидо и интересоваться им начал с 2007 года. Я тогда был офицером Росгвардии и занимался боевым самбо. Сейчас 5-й год практикую айкидо. Сдал полтора года назад на 1-й дан. В планах есть желание продолжать расти, так как здесь, как нигде, присутствуют и духовная, и физическая практики, учитывая все аспекты мироздания.

   По итогам семинара все практикующие обменялись опытом и повысили квалификацию, испытали себя и вдохновились на продуктивную работу над собой.

Фото: «Айкидо Айкикай» города Стерлитамака.

Айкидо как стиль жизни
Айкидо как стиль жизни
Айкидо как стиль жизни
Айкидо как стиль жизни
Айкидо как стиль жизни
Айкидо как стиль жизни
Айкидо как стиль жизни
Автор:Эльвира Рахимова
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