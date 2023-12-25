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25 Декабря , 14:08

Боролись за каждую минуту жизни: в Уфе врачи выходили 740-граммовую малышку

Сотрудники республиканского клинического перинатального центра (РКПЦ) рассказали о случае  спасения жизни новорожденной. 

Боролись за каждую минуту жизни: в Уфе врачи выходили 740-граммовую малышку
Боролись за каждую минуту жизни: в Уфе врачи выходили 740-граммовую малышку

У одной из пациенток центра беременность  протекала очень тяжело на фоне резус-конфликта, из-за чего жизнь ребёнка была под угрозой. На 25 неделе произошла  преждевременная отслойка плаценты, что стало причиной экстренного родоразрешения.

Малышка  родилась весом всего 740 грамм. Специалисты боролись буквально за каждую минуту её жизни. Девочке 7 раз переливали кровь, в том числе один раз внутриутробно, делали искусственную вентиляцию легких. К счастью, это помогло. 

В трёхмесячном возрасте малышку выписали вместе с мамой домой, сейчас она развивается в соответствии с возрастом. 

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Республиканский клинический перинатальный центр в Уфе.

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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