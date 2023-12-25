Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о старте доброго проекта «Браслет амулет»

На браслете нанесена информация, которая легко считывается с помощью любого мобильного телефона с NFC-модулем. Глава республики так прокомментировал стартовавший проект:

"Браслет поможет при идентификации пожилых людей, у которых есть когнитивные нарушения или риск инсульта. Наводишь телефон, сразу понимаешь, кто перед тобой, звонишь по указанным контактам".

Браслет также можно одеть детям, которые не смогут назвать свое имя, имена родителей, адрес и взрослым, у которых наблюдаются нарушения, связанные с потерей памяти.

Добавим, что это полезное украшение долговечно и не боится воды.

Источник: ИА "Башинформ"