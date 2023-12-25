Максим Забелин подарит мальчику из Стерлитамакского района телескоп

Максиму Забелину выпало исполнить желание 10-летнего Миши, который проживает в деревне Казадаевка Стерлитамакского района. Мальчик мечтает о телескопе.

«Акция стала хорошей традицией, позволяющей в Новый год осуществить детские мечты», — сказал Максим Забелин и подчеркнул, что участие в ней также принимают дети с ограниченными возможностями здоровья.

Руководитель администрации главы республики признался, что в его семье тоже есть традиция загадывать желания.

Урал Кильсенбаев вручит туристическую палатку 12-летнему Самату из села Улукулево Кармаскалинского района. Выбор ребенка удивил чиновника. Ведь нынче дети чаще всего мечтают о гаджетах.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Фото с сайта «Башинформ».