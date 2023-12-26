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26 Декабря , 12:05

И вновь счастливый подписчик!

Татьяна Михайловна Радаева выписывает газету «Стерлитамакский рабочий» с 1981 года, и по сей день продолжает придерживаться своей традиции. Здорово, что в этом желании ее поддерживает и супруг.  Интересуются жизнью города и ее два сына, которые тоже, приходя в гости к родителям, знакомятся с актуальными новостями.

И вновь счастливый подписчик!
И вновь счастливый подписчик!

— Как говорится, читаем газету от корки до корки. Нравится всё. Всегда жду курьера, который должен привезти свежие номера. Было неожиданно и приятно узнать, что я получаю подарок за подписку. Я выбрала для себя увлажнитель воздуха, - рассказала наша подписчица. — Сейчас я на пенсии, летом ездим в сад, занимаемся огородом. Осенью из нашего урожая готовим зимние заготовки. Также люблю радовать семью другими коронными блюдами, такими как мясо по-французски, салат «Гранатовый браслет», рецептами, которых, кстати, она с нами щедро поделилась.

Нашим читателям Татьяна Михайловна пожелала продолжать читать газету «Стерлитамакский рабочий», а ее корреспондентам и всем сотрудникам – здоровья и успехов в работе.

Фото Сергея Крамскова.

 

 

 

Автор:Эльвира Рахимова
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