И вновь счастливый подписчик!

— Как говорится, читаем газету от корки до корки. Нравится всё. Всегда жду курьера, который должен привезти свежие номера. Было неожиданно и приятно узнать, что я получаю подарок за подписку. Я выбрала для себя увлажнитель воздуха, - рассказала наша подписчица. — Сейчас я на пенсии, летом ездим в сад, занимаемся огородом. Осенью из нашего урожая готовим зимние заготовки. Также люблю радовать семью другими коронными блюдами, такими как мясо по-французски, салат «Гранатовый браслет», рецептами, которых, кстати, она с нами щедро поделилась.

Нашим читателям Татьяна Михайловна пожелала продолжать читать газету «Стерлитамакский рабочий», а ее корреспондентам и всем сотрудникам – здоровья и успехов в работе.

Фото Сергея Крамскова.