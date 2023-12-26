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26 Декабря , 10:28

Хирург из Башкирии уехал на СВО спасать жизни бойцов

Главный врач одной из уфимских больниц осенью этого года подписал контракт с Министерством обороны РФ. Сейчас он находится в зоне СВО.

Уфимский хирург заново создает поврежденные части тела военнослужащих
Уфимский хирург заново создает поврежденные части тела военнослужащих

Доктор лечит раненых  в военно-полевом госпитале и буквально заново создает поврежденные части тела бойцов. Журналистам он рассказал, что чаще всего приходится  иметь дело с осколочными ранениями, последствиями взрывов. "Времени на эмоции нет, нужно действовать профессионально», — объясняет врач.

Также на передовой сейчас находится  медицинская рота из Башкирии,  а городе  Красный Луч (ЛНР) наши медицинские работники  продолжают оказывать помощь мирным гражданам.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба минздрава РБ.

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"Стерлитамакский рабочий"

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