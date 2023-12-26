Хирург из Башкирии уехал на СВО спасать жизни бойцов

Доктор лечит раненых в военно-полевом госпитале и буквально заново создает поврежденные части тела бойцов. Журналистам он рассказал, что чаще всего приходится иметь дело с осколочными ранениями, последствиями взрывов. "Времени на эмоции нет, нужно действовать профессионально», — объясняет врач.

Также на передовой сейчас находится медицинская рота из Башкирии, а городе Красный Луч (ЛНР) наши медицинские работники продолжают оказывать помощь мирным гражданам.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба минздрава РБ.