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26 Декабря , 23:46

В Башкирии состоялся традиционный круглый стол для родителей детей-инвалидов

«Ты не один» – круглый стол под таким названием состоялся сегодня в детском санатории «Нур» г.Стерлитамака.

В Башкирии состоялся традиционный круглый стол для родителей детей-инвалидов
В Башкирии состоялся традиционный круглый стол для родителей детей-инвалидов

14 специалистов из разных ведомств подробно отвечали на вопросы родителей особенных детей. Круглый стол в "Нуре" проводится больше 20 лет, здесь в тёплой, доброжелательной атмосфере мамы детей-инвалидов получают поддержку в решении актуальных проблем.

Будут ли в Стерлитамаке открываться новые ресурсные классы для детей с ментальными нарушениями? Почему дети-инвалиды зачастую не могут попасть к врачу вне очереди? Как город решает проблему нехватки узких специалистов? Репортаж с круглого стола читайте в газете «Стерлитамакский рабочий».

А пока – хорошая новость: с 4 по 6 января в Стерлитамаке будут принимать врачи РДКБ. Записаться на безоплатный приём можно у участковых педиатров.

Автор:Екатерина Яковлева
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