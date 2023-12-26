Жители Башкирии получат возможность вернуть часть денег за коммунальные услуги

Во-первых, такая помощь предоставляется лицам, у которых есть льготы: ветеранам Великой Отечественной войны и боевым участникам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, труженикам тыла, ветеранам труда и многодетным семьям с низким достатком. Важным условием является отсутствие в течение последних трех лет задолженности по платежам за коммунальные услуги, которую было бы необходимо взыскать через суд.
Во-вторых, финансовая поддержка доступна всем людям с невысоким доходом, у которых расходы на оплату коммунальных услуг занимают значительную долю дохода. Ставки составляют: для семей с многими детьми и неполных семей - от 13%, для одиноких мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет - от 18%, для одиноких граждан старше 70 лет - от 16%, для всех остальных - от 20%. Размер выплат в обоих случаях зависит от фактического дохода, суммы платежей, площади жилья и других параметров.
Приближенную сумму можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора. Заявку на получение компенсации можно подать в филиале центра социальной защиты или в МФЦ, ближайшем к вам. При наличии необходимых документов, вы будете ежемесячно получать сумму, которая вам положена, на свою банковскую карту. Как мы уже ранее упоминали, следующим летом в регионах России впервые за полтора года увеличится размер платы за коммунальные услуги. Правительство России установило для Башкирии индекс в размере 10,9%.
Фото: ИА "Башинформ".