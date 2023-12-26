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26 Декабря , 15:04

Жители Башкирии получат возможность вернуть часть денег за коммунальные услуги

Жители Башкирии с небольшим доходом имеют возможность получить компенсацию от государства за часть услуг ЖКХ.

Жители Башкирии получат возможность вернуть часть денег за коммунальные услуги
Жители Башкирии получат возможность вернуть часть денег за коммунальные услуги
Во-первых, такая помощь предоставляется лицам, у которых есть льготы: ветеранам Великой Отечественной войны и боевым участникам, инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС, труженикам тыла, ветеранам труда и многодетным семьям с низким достатком. Важным условием является отсутствие в течение последних трех лет задолженности по платежам за коммунальные услуги, которую было бы необходимо взыскать через суд.
 
Во-вторых, финансовая поддержка доступна всем людям с невысоким доходом, у которых расходы на оплату коммунальных услуг занимают значительную долю дохода. Ставки составляют: для семей с многими детьми и неполных семей - от 13%, для одиноких мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет - от 18%, для одиноких граждан старше 70 лет - от 16%, для всех остальных - от 20%. Размер выплат в обоих случаях зависит от фактического дохода, суммы платежей, площади жилья и других параметров.
 
Приближенную сумму можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора. Заявку на получение компенсации можно подать в филиале центра социальной защиты или в МФЦ, ближайшем к вам. При наличии необходимых документов, вы будете ежемесячно получать сумму, которая вам положена, на свою банковскую карту. Как мы уже ранее упоминали, следующим летом в регионах России впервые за полтора года увеличится размер платы за коммунальные услуги. Правительство России установило для Башкирии индекс в размере 10,9%.
 
Фото: ИА "Башинформ". 
 
Автор:Эльвира Рахимова
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