-12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
27 Декабря , 17:00

В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС

Статус обязывает.

В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС

27 декабря, в День спасателя Российской Федерации в школе №29 состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС. Свыше трёх десятков ребят из 6 «б» (первого кадетского класса в истории школы) принесли торжественную присягу. Поприветствовать их прибыли почётные гости: председатель совета ветеранов пожарной охраны города, подполковник в отставке Юрий Бажин, начальник караула ПГСС АО «БСК» майор в отставке Евгений Топлин, майор внутренней службы Дмитрий Силвёрстов, капитан внутренней службы Алексей Евстигнеев. Директор школы Дмитрий Богатырёв в своём приветствии пожелал ребятам уверенно идти к своей цели, быть примером для своих сверстников и достойными звания кадета МЧС России.

Вот и настал торжественный момент. Один за другим мальчики и девочки строевым шагом подходят к заветному столику с удостоверениями кадета класса МЧС и чеканно произносят слова присяги. А после принятия присяги их поздравили гости, родители и педагоги школы. Нам удалось перекинуться парой слов с родителями виновников торжества. Поблагодарив руководство школы и классного руководителя Наталью Гордееву за создание такого класса, они признались, что их дети стали более дисциплинированными, ответственными, серьёзными и даже физически окрепли. Ведь статус класса обязывает ко всему этому.

Завершилась церемония вручением ребятам памятных подарков от совета ветеранов и АО «БСК». Эта школа по праву гордится своими выпускниками: Андреем Япрынцевым, геройски погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО, награждённым орденом Мужества и медалью за участие в СВО, выпускником 1996 года заслуженным мастер спорта России, 4-х кратным паралимпийским чемпионом, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», «Салавата Юлаева», почётным гражданином г.Стерлитамака Иреком Зариповым. Создание кадетского класса – ещё одно подтверждение тому, что работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию здесь поставлена на должном уровне.

 

Фото Эльвиры Рахимовой.

В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС
Автор:Фаяз Юмагузин
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru