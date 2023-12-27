В Стерлитамаке прошла торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС

27 декабря, в День спасателя Российской Федерации в школе №29 состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты МЧС. Свыше трёх десятков ребят из 6 «б» (первого кадетского класса в истории школы) принесли торжественную присягу. Поприветствовать их прибыли почётные гости: председатель совета ветеранов пожарной охраны города, подполковник в отставке Юрий Бажин, начальник караула ПГСС АО «БСК» майор в отставке Евгений Топлин, майор внутренней службы Дмитрий Силвёрстов, капитан внутренней службы Алексей Евстигнеев. Директор школы Дмитрий Богатырёв в своём приветствии пожелал ребятам уверенно идти к своей цели, быть примером для своих сверстников и достойными звания кадета МЧС России.

Вот и настал торжественный момент. Один за другим мальчики и девочки строевым шагом подходят к заветному столику с удостоверениями кадета класса МЧС и чеканно произносят слова присяги. А после принятия присяги их поздравили гости, родители и педагоги школы. Нам удалось перекинуться парой слов с родителями виновников торжества. Поблагодарив руководство школы и классного руководителя Наталью Гордееву за создание такого класса, они признались, что их дети стали более дисциплинированными, ответственными, серьёзными и даже физически окрепли. Ведь статус класса обязывает ко всему этому.

Завершилась церемония вручением ребятам памятных подарков от совета ветеранов и АО «БСК». Эта школа по праву гордится своими выпускниками: Андреем Япрынцевым, геройски погибшим при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО, награждённым орденом Мужества и медалью за участие в СВО, выпускником 1996 года заслуженным мастер спорта России, 4-х кратным паралимпийским чемпионом, кавалером орденов «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, «За заслуги перед Республикой Башкортостан», «Салавата Юлаева», почётным гражданином г.Стерлитамака Иреком Зариповым. Создание кадетского класса – ещё одно подтверждение тому, что работа по духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию здесь поставлена на должном уровне.

Фото Эльвиры Рахимовой.