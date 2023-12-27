В Уфимском ОДК-УМПО прошёл испытание новый двигатель

Двигатель создан благодаря соглашению ПАО «Газпром», Госкорпорации Ростех и Правительством Башкортостана о сотрудничестве, заключённому в 2021 году. Он разработан в опытно-конструкторском бюро имени Архипа Люльки.

Двигатель отличает экологичность, его прогнозный ресурс – около 120 тысяч часов.

Глава Башкортостана рассказал об испытании двигателя в своих аккаунтах и отметил, что в него вложен труд 26 тысяч специалистов. Радий Хабиров считает, что у агрегата хорошая перспектива, на его основе будут производиться высокоэффективные газотурбинные приводы для газоперекачивающих агрегатов большей мощности.

Подробнее читайте: https://www.bashinform.ru/news/economy/2023-12-27/v-ufe-ispytali-novyy-dvigatel-postroennyy-v-odk-umpo-3584347

Фото: ОДК-УМПО