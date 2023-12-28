Андрей Назаров исполнит желания детей из Башкирии, в том числе из Стерлитамака

Участие в добром деле принимает и премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. С "Ёлки желаний" Андрей Геннадьевич снял письма 13-летнего Динислама из Стерлитамака - мальчик долгое время мечтал о велосипеде, семилетнего Булата из Дюртюлей, который загадал снегокат и 13-летней Анны из Николо-Березовки, девочка ждёт фотоаппарат.

Премьер-министр в своём телеграм-канале признался, что с нетерпением ждёт встречи с ребятами, чтобы вручить им долгожданные подарки.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: скриншот видео из телеграм-канала Андрея Назарова.