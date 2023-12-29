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29 Декабря 2023, 15:17

Глава Башкирии рассказал об открытии новых больниц в республике

В личных соцсетях Радий Хабиров сообщил, что под конец года открываются сразу несколько медицинских учреждений.

Глава Башкирии рассказал об открытии новых больниц в республике
Глава Башкирии рассказал об открытии новых больниц в республике

В с. Большеустьикинском Мечетлинского района успешно осуществлен один из самых значимых социальных проектов – строительство больницы с неотложной медицинской помощью. Это представительное здание с 63 койками, оборудованными для взрослых и детей. 16 871 взрослый пациент и 4 894 ребенка получат специализированную помощь в этом медицинском учреждении.

Сегодня жители Зауралья приветствуют новое открытие – детскую поликлинику, принимающую 300 пациентов за смену, в Баймаке. Она стала незаменимым объектом для этого региона. Светлое и просторное помещение поликлиники оснащено современным оборудованием, учитывая все потребности детей, родителей и медицинского персонала. Более 15 000 детей, что составляет четверть населения Баймака и Баймакского района, будут получать первичную помощь здесь.

 

Другой значимый объект – недавно запущенный в с. Ургала Белокатайского района современный модульный медицинский пункт. Построенное по новейшей технологии здание обеспечивает качественную медицинскую помощь и рассчитано на 15 пациентов за смену. Население 6 поселков, составляющее 2263 человека, будет обслуживаться в этом пункте.

 

Наконец, завершаются работы по строительству детской поликлиники с круглосуточным стационаром в с. Месягутово Дуванского района. Запланировано 200 посещений за смену. Строительство проходит в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Источник: соцсети Радия Хабирова 

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