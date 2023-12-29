Известный врач оценил масштабы строительства медицинских учреждений в Башкирии, назвав их объём беспрецедентным

По его мнению, объемы ввода в эксплуатацию новых медицинских объектов, которые мы наблюдаем сегодня в Башкирии, действительно поражают. Особенно радует то, что это не просто стандартные проекты, а специализированные здания, созданные специально для медицинских целей. К тому же, они полностью оборудованы новейшим медицинским оборудованием. Например, детская поликлиника в Затоне - это уникальный объект, так как она является единственной в республике, оснащенной томографом. Кроме того, находится в завершающей стадии строительство детского центра онкологии и гематологии при РДКБ в Уфе. Он будет самым крупным в Приволжском федеральном округе.

Виль Тимербулатов поделился, что радость этих изменений не ограничивается только Уфой, она простирается и на отдаленные районы. Мы видим это на примере новых сельских врачебных амбулаторий, открытых сегодня в Ургале и селе Большеустьикинское.

Источник: ИА "Башинформ"