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29 Декабря 2023, 16:30

Известный врач оценил масштабы строительства медицинских учреждений в Башкирии, назвав их объём беспрецедентным

Специалист, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам здравоохранения и член-корреспондент РАН Виль Тимербулатов отметил революционный характер текущих изменений.

Известный врач оценил масштабы строительства медицинских учреждений в Башкирии, назвав их объём беспрецедентными
Известный врач оценил масштабы строительства медицинских учреждений в Башкирии, назвав их объём беспрецедентными

По его мнению, объемы ввода в эксплуатацию новых медицинских объектов, которые мы наблюдаем сегодня в Башкирии, действительно поражают. Особенно радует то, что это не просто стандартные проекты, а специализированные здания, созданные специально для медицинских целей. К тому же, они полностью оборудованы новейшим медицинским оборудованием. Например, детская поликлиника в Затоне - это уникальный объект, так как она является единственной в республике, оснащенной томографом. Кроме того, находится в завершающей стадии строительство детского центра онкологии и гематологии при РДКБ в Уфе. Он будет самым крупным в Приволжском федеральном округе.

Виль Тимербулатов поделился, что радость этих изменений не ограничивается только Уфой, она простирается и на отдаленные районы. Мы видим это на примере новых сельских врачебных амбулаторий, открытых сегодня в Ургале и селе Большеустьикинское.

Источник: ИА "Башинформ" 

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