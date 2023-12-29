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29 Декабря 2023, 14:19

Мурашко высоко оценил скорость, с которой проводится модернизация системы здравоохранения Башкирии

Он отметил, что модернизация первичного уровня медицинского обслуживания в регионе происходит на высоких скоростях. Уже введено в эксплуатацию 13 новых капитальных объектов и планируется строительство еще 11 поликлиник к концу 2025 года.

Мурашко высоко оценил скорость, с которой проводится модернизация системы здравоохранения Башкирии
Мурашко высоко оценил скорость, с которой проводится модернизация системы здравоохранения Башкирии

Кроме того, в 64 региональных учреждениях первичного звена был выполнен капитальный ремонт. Было введено в эксплуатацию 280 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также планируется почти 300 новых учреждений в рамках региональной программы. Было введено в эксплуатацию более 10 тысяч единиц медицинского оборудования, и к концу 2025 года запланировано приобретение почти 9 тысяч единиц. Более 350 транспортных средств было доставлено в регион для медицинских учреждений.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков 

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