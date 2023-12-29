Мурашко высоко оценил скорость, с которой проводится модернизация системы здравоохранения Башкирии

Кроме того, в 64 региональных учреждениях первичного звена был выполнен капитальный ремонт. Было введено в эксплуатацию 280 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, а также планируется почти 300 новых учреждений в рамках региональной программы. Было введено в эксплуатацию более 10 тысяч единиц медицинского оборудования, и к концу 2025 года запланировано приобретение почти 9 тысяч единиц. Более 350 транспортных средств было доставлено в регион для медицинских учреждений.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Олег Яровиков