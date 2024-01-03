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3 Января , 19:48

Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии

Они заняли первое место в республиканском параде

Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии
Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии

Парад Снегурочек, который прошёл в столице республики, завершился победой команды Стерлитамака. Об этом сообщил глава администрации города Рустем Газизов в своих социальных сетях. Он поздравил конкурсанток с успешным выступлением.

Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии
Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии
Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии
Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии
Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии
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"Стерлитамакский рабочий"

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