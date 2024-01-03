Снегурочки Стерлитамака – лучшие в Башкирии

Парад Снегурочек, который прошёл в столице республики, завершился победой команды Стерлитамака. Об этом сообщил глава администрации города Рустем Газизов в своих социальных сетях. Он поздравил конкурсанток с успешным выступлением.
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