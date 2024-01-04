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4 Января , 11:45

Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение

Вот уже третий год подряд в Кошачьем поселке города Стерлитамака появляются прекрасные снежные фигуры, автором которых является местный житель Евгений Тарасов. Основная его цель – подарить горожанам волшебное новогоднее настроение.

Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение

Началось все еще в 2020 году, тогда мужчине захотелось смастерить на радость детям снеговика.

- Я занимаюсь ремонтом машин, у меня своё ИП, так как в тот год появилось свободное время, решил себя чем-то занять. И первой фигурой, которую я сделал на нашей улице, был снеговик. В первый год – это был некрасивый снеговик, - шутит мужчина. - Я подумал, что можно ведь сделать лучше. На соедующий год уже получился красивый снеговик, так как мой девиз по жизни: «И так сойдет, не наш девиз», - рассказывает Евгений.

Благодаря своему желанию совершенствовать навыки в этом году улицу украшают уже две снежные фигуры – это символы Нового 2024-го года: Дед Мороз и Дракон.

- За это время я понял, как нужно работать со снегом и красить фигуры. Снеговик он же в основном понимании у людей, что нужно скатать три комка, поставить их друг на друга, и вот он готов. Но это вообще не так. Сначала нужно со дворов и улиц вывезти снег. Я его выкладываю его ромбами, также важно хорошо его утрамбовать, чтобы фигуры получились плотными. Это позволяет им в дальнейшем дольше радовать нас. После этого уже я начинаю работать со снегом и вырезать нужную форму. Интересно происходит, когда начинаешь работать и вырезать необходимые пропорции, твоя рука будто сама знает, каким должно быть закругление. Она будто сама понимает, какая здесь нужна форма. Не знаю, как это, но я никогда не учился скульптуре, даже в детстве, в принципе, не лепил. Но ты чувствуешь, как будет правильнее, - объясняет он.

Еще одним важным нюансом лепки таких фигур являются погодные условия. Желательно начать и закончить их создание до наступления морозов, чтобы снег успел схватиться и закрепиться.

- На эти две фигуры в общей сложности ушла неделя. То есть формирование самого Деда Мороза началось до сильных морозов. В первые два дня работал по 8 часов. Нужно понимать, когда приступаешь кработеЮ готов ли ты это сделать до конца, уделить столько времени. Потому что, когда половина Деда Мороза была готова, у меня уже закончились силы. Но я понимал, что послезавтра ударят Морозы, и мне надо успеть, - продолжает свой рассказ скульптор-самоучка.

По словам Евгения, люди уже его окрестили скульптором, но он так не считает, так как никогда не был связан с искусством и даже не смотрел обучающие уроки в интернете. Единственное, к чему он обращался во всемирной паутине – это варианты эскизов будущих работ.

- Ну Дед Мороз у меня получился в классическом виде, а вот с Драконом было сложнее, поэтому я смотрел разные вариации того, как он должен выглядеть. Приятно видеть, когда люди останавливаются, рассматривают фигуры, фотографируются. Мои дети уже выросли, поэтому им не особо это интересно, - делится своим впечатлениями автор. – Всю основную работу делаю я сам, соседи поддерживают меня и всегда ждут конечного результата, помогли с краской.

Но мало сделать фигуры…

- Больше времени уходит на то, чтобы поддерживать их внешний вид, потому что, когда снег идет в теплую погоду, то он липкий и прилипает на фигуры, поэтому нужно выйти и смести его щеткой, смести все вокруг. Где-то кто-то облокотился, форма провалилась, нужно восстановить ее. Потекли глазки – надо подкрасить, и так далее. За этим тоже надо следить.

Частыми гостями снежных жителей поселка являются братья 10-летний Святослав и 8-летний Мирослав Хорошевы, а вместе с ними и местная собачка Кукла.

- Меня удивляет, как быстро, практически, за пару дней может появится новая статуя. Мы с братом помогали приносить снег. Теперь мы часто играем здесь с друзьями. И в новогоднюю ночь обязательно придем с родителями, - рассказал Святослав.

На следующий год Евгений тоже планирует создать новые фигуры, но уже помасштабнее. А работы этого года вдохновили его на такие стихотворные строчки:

«Наберём в лопаты снега,

Намешаем красок,

Кинем вверх с весёлым смехом,

Будет год прекрасен.

Вылепим себе побольше сказочных друзей,

Чтоб прожить нам зиму было веселей».

Фото Эльвиры Рахимовой.

Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение
Автор:Эльвира Рахимова
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