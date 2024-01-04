Житель Стерлитамака дарит горожанам новогоднее настроение

Началось все еще в 2020 году, тогда мужчине захотелось смастерить на радость детям снеговика.

- Я занимаюсь ремонтом машин, у меня своё ИП, так как в тот год появилось свободное время, решил себя чем-то занять. И первой фигурой, которую я сделал на нашей улице, был снеговик. В первый год – это был некрасивый снеговик, - шутит мужчина. - Я подумал, что можно ведь сделать лучше. На соедующий год уже получился красивый снеговик, так как мой девиз по жизни: «И так сойдет, не наш девиз», - рассказывает Евгений.

Благодаря своему желанию совершенствовать навыки в этом году улицу украшают уже две снежные фигуры – это символы Нового 2024-го года: Дед Мороз и Дракон.

- За это время я понял, как нужно работать со снегом и красить фигуры. Снеговик он же в основном понимании у людей, что нужно скатать три комка, поставить их друг на друга, и вот он готов. Но это вообще не так. Сначала нужно со дворов и улиц вывезти снег. Я его выкладываю его ромбами, также важно хорошо его утрамбовать, чтобы фигуры получились плотными. Это позволяет им в дальнейшем дольше радовать нас. После этого уже я начинаю работать со снегом и вырезать нужную форму. Интересно происходит, когда начинаешь работать и вырезать необходимые пропорции, твоя рука будто сама знает, каким должно быть закругление. Она будто сама понимает, какая здесь нужна форма. Не знаю, как это, но я никогда не учился скульптуре, даже в детстве, в принципе, не лепил. Но ты чувствуешь, как будет правильнее, - объясняет он.

Еще одним важным нюансом лепки таких фигур являются погодные условия. Желательно начать и закончить их создание до наступления морозов, чтобы снег успел схватиться и закрепиться.

- На эти две фигуры в общей сложности ушла неделя. То есть формирование самого Деда Мороза началось до сильных морозов. В первые два дня работал по 8 часов. Нужно понимать, когда приступаешь кработеЮ готов ли ты это сделать до конца, уделить столько времени. Потому что, когда половина Деда Мороза была готова, у меня уже закончились силы. Но я понимал, что послезавтра ударят Морозы, и мне надо успеть, - продолжает свой рассказ скульптор-самоучка.

По словам Евгения, люди уже его окрестили скульптором, но он так не считает, так как никогда не был связан с искусством и даже не смотрел обучающие уроки в интернете. Единственное, к чему он обращался во всемирной паутине – это варианты эскизов будущих работ.

- Ну Дед Мороз у меня получился в классическом виде, а вот с Драконом было сложнее, поэтому я смотрел разные вариации того, как он должен выглядеть. Приятно видеть, когда люди останавливаются, рассматривают фигуры, фотографируются. Мои дети уже выросли, поэтому им не особо это интересно, - делится своим впечатлениями автор. – Всю основную работу делаю я сам, соседи поддерживают меня и всегда ждут конечного результата, помогли с краской.

Но мало сделать фигуры…

- Больше времени уходит на то, чтобы поддерживать их внешний вид, потому что, когда снег идет в теплую погоду, то он липкий и прилипает на фигуры, поэтому нужно выйти и смести его щеткой, смести все вокруг. Где-то кто-то облокотился, форма провалилась, нужно восстановить ее. Потекли глазки – надо подкрасить, и так далее. За этим тоже надо следить.

Частыми гостями снежных жителей поселка являются братья 10-летний Святослав и 8-летний Мирослав Хорошевы, а вместе с ними и местная собачка Кукла.

- Меня удивляет, как быстро, практически, за пару дней может появится новая статуя. Мы с братом помогали приносить снег. Теперь мы часто играем здесь с друзьями. И в новогоднюю ночь обязательно придем с родителями, - рассказал Святослав.

На следующий год Евгений тоже планирует создать новые фигуры, но уже помасштабнее. А работы этого года вдохновили его на такие стихотворные строчки:

«Наберём в лопаты снега,

Намешаем красок,

Кинем вверх с весёлым смехом,

Будет год прекрасен.

Вылепим себе побольше сказочных друзей,

Чтоб прожить нам зиму было веселей».

Фото Эльвиры Рахимовой.