Инициатор проекта для импортозамещения получил землю без торгов в Абзелиловском районе

– Процедура предоставления земельных участков для импортозамещения была введена в 2022 году. В результате данной поддержи количество договоров аренды земельных участков, заключенных без проведения торгов для реализации проектов в сфере импортозамещения, в 2022 году составило 15 штук. По состоянию на 20 декабря 2023 года уже заключено 309 договоров, – комментирует министр земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан Наталья Полянская.

Проект ООО «СП Красная Башкирия» предполагает решение вопросов по импортозамещению и комплексному развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий. Реализация данной инициативы способствует расширению производства и укреплению позиций на сельскохозяйственном рынке России и Республики Башкортостан. Также получение качественных кормов в достаточном количестве, в том числе при внедрении орошаемого земледелия, позволит достичь целевых показателей инвестиционного проекта: увеличение производства молока до 7,2 тыс. тонн в год и достижение удоев молока на одну корову свыше 9000 кг.

– «СП Красная Башкирия» – один из флагманов молочной отрасли республики, – отметил заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. – На сельхозпредприятии с начала года произвели 8,3 тыс. тонн товарного молока, среднесуточный надой на корову сегодня здесь составляет 29 килограммов. Это один лучших показателей в регионе. В хозяйстве уже продемонстрировали умение быстро и эффективно реализовывать проекты. Поэтому их дальнейшие планы также заслуживают поддержки.

В течение прогнозируемого периода с 2023 по 2030 год планируемый объем дополнительных платежей в консолидированный бюджет РБ и внебюджетные фонды составляет 81,94 миллиона рублей. Из этой суммы 42,44 миллиона рублей будет направлено в бюджет Республики Башкортостан, 10,97 миллиона рублей – в местный бюджет, а 28,52 миллиона рублей – во внебюджетные фонды.

Источник: Правительство РБ