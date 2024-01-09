Какие изменения ждут жителей Башкирии с 1 января 2024 года

С 1 января

Повысят МРОТ и пенсии

Минимальный размер оплаты труда будет увеличен на 18,5 % и составит 19 242 рубля. Внести это изменение поручил Президент России Владимир Путин. В результате вырастет зарплата у 4,8 млн человек, а также увеличится ряд соцвыплат.

Рост страховых пенсий по старости составит 7,5 %. Действие этой меры ощутят на себе более 32 млн граждан.

Повышение социальных налоговых вычетов

Начиная с расходов 2024 года, можно будет вернуть в виде социальных налоговых вычетов до 19 500 рублей (13 % от 150 тыс. рублей), а за обучение ребенка — до 14 300 рублей (13 % от 110 тыс. рублей). Кроме того, вычет можно будет получить за обучение супруга (супруги) по очной форме.

Социальный налоговый вычет предоставляется с расходов на лечение и приобретение медикаментов, заключение договора ДМС, обучение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни.

Программа долгосрочных сбережений граждан

Граждане, заключившие договор долгосрочных сбережений с НПФ в период 2024–2026 годов и уплатившие взносы в сумме не менее 2 тыс. рублей в год, могут получить дополнительную финансовую стимулирующую поддержку от государства в течение трех лет. Участие граждан в формировании долгосрочных сбережений будет только на добровольной основе.

Господдержка волонтеров

Теперь волонтерам будут оплачивать расходы на медуслуги и обучение, необходимые для добровольческой деятельности. Появится единый нагрудный знак.

Освобождение от НДФЛ ряда выплат

С денежных выплат к ордену «Родительская слава» и званию «Мать-героиня» не будут взимать НДФЛ. Также не будут облагаться налогом доходы в виде грантов, премий, призов и подарков, полученных на региональных и местных соревнованиях и конкурсах. Отменяется налог в 13 % при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета

Родители сохранят право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае выхода из декретного отпуска до достижения им возраста полутора лет. Поручение разработать соответствующие изменения в законодательство было дано Президентом РФ Владимиром Путиным. Законы позволят дополнительно поддержать семьи с детьми.

По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет в 2024 году составит 17,8 тыс. рублей.

Бессрочное право на получение кредитных каникул

Механизм кредитных каникул для потребительских кредитов будет действовать на постоянной основе. До этого времени обратиться за такими каникулами можно было до конца 2023 года и при условии, что договор заключили до 1 марта 2022 года. Как отметил Вячеслав Володин, теперь, если человек заболел, потерял работу и его среднемесячный доход упал больше чем на 30 %, он сможет до полугода не платить по потребительскому кредиту.

Изменение призывного возраста

С 1 января 2024 года призывать на военную службу будут граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

Поправки в закон о маткапитале

Материнский капитал получат только лица, имеющие гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он является гражданином РФ по рождению.

Отмена госпошлины за нотариальное удостоверение доверенности

Лиц, у которых есть право на бесплатную юрпомощь, освободят от уплаты пошлины за нотариальное удостоверение доверенности. Это могут быть доверенности на представление интересов граждан в судах, других органах и организациях. Право на бесплатную юрпомощь имеют, в частности, малоимущие граждане.

Уведомление о риске неисполнения кредитных обязательств

Банки и микрофинансовые организации при кредитовании граждан будут обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщиков и письменно уведомлять их о рисках, если на платежи по кредитам уходит более 50 % доходов.

Социальные и страховые пенсии — в беззаявительном порядке

Страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке. Кроме того, устанавливается беззаявительный порядок перерасчета фиксированной выплаты к пенсии за стаж в районах Крайнего Севера и в сельском хозяйстве.

Транспортный налог на угнанный автомобиль

Исчисление транспортного налога прекращается с начала розыска автомобиля до его возврата владельцу по заявлению. Кроме того, налогоплательщик вправе представить подтверждающие документы. Подать их можно через МФЦ. Если такое заявление и документы не предоставить, то исчисление налога прекращается на основании сведений, полученных налоговой от МВД России.

Согласие и отказ от обработки биометрии

Граждане смогут давать и отзывать согласие на размещение и обработку их биометрических персональных данных в Единой биометрической системе (ЕБС) с помощью «Госуслуг». Также там можно будет направить оператору ЕБС требование о блокировании, удалении и уничтожении биометрических персональных данных.

Единые критерии получения социальной помощи

Унифицируются требования к условиям и порядку оказания государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам. Расширяется перечень лиц, которые не включаются в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Предусматривается возможность подать заявление о назначении помощи, в том числе на основании соцконтракта, с помощью портала «Госуслуги».

Бесплатное повторное профобучение для детей-сирот

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, смогут пройти бесплатное повторное профессиональное обучение по профессии рабочего или должности служащего. Это касается также детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья. Им будут выплачивать пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей и ежемесячное пособие в течение всего прохождения повторного обучения.

НДФЛ для дистанционных сотрудников

Дистанционные сотрудники, которые работают из‑за рубежа, независимо от того, являются они налоговыми резидентами или нет, будут платить НДФЛ в размере 13 % с вознаграждений и иных выплат, полученных за выполнение трудовых обязанностей. При превышении порога в 5 млн рублей в год ставка будет составлять 15 %.

5 января

Дополнительный способ воспользоваться маткапиталом

Средства материнского капитала можно будет направить на реконструкцию жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах. Как отметил Вячеслав Володин, семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала. Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.

Своевременная медицинская помощь

Закон освобождает сотрудников выездной бригады скорой помощи от обязанности брать согласие на медицинское вмешательство у пациентов, когда присутствует угроза для их жизни. У пациента или его законного представителя остается право выразить свой отказ до начала оказания медицинской помощи.

Выдворение иностранцев из страны

Выдворяемых из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства будут держать в спецучреждениях не более 90 суток с вынесения постановления о выдворении. Суд сможет заменить это наказание штрафом, учитывая наличие жилья, поведение, семейное положение, продолжительность жизни в России, род деятельности и другие обстоятельства.

7 января

Вид на жительство для высококвалифицированных иностранных граждан

Высококвалифицированным специалистам, проработавшим в России не менее двух лет, и членам их семей, имеющим вид на жительство, будут выдавать бессрочный вид на жительство.

21 января

Информирование о полной стоимости кредита

Банки будут обязаны включать в расчет полной стоимости кредита любые платежи заемщика в пользу кредитора или третьих лиц, если это влияет на выдачу кредита или его условия. Кроме того, банк будет информировать о праве заемщика отказаться от любой дополнительной услуги. Это позволит гражданам точнее оценивать свои финансовые возможности при заключении кредитного договора.

Источник: Госдума РФ.