Когда будут следующие длинные выходные

Когда же ещё доведётся отдохнуть чуть дольше, чем обычно? Уже совсем скоро!

Следующие длинные выходные ожидаются в феврале - в честь Дня защитника Отечества. Отдыхаем три дня - с 23 по 25 февраля. Также нерабочими будут дни с 8 по 10 марта в честь Международного женского дня.

Затем выходной - 10 апреля (Ураза-байрам). А на майские праздники будем отдыхать два раза по 4 дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также праздничные выходные будут 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства.

А новогодние каникулы в 2024 году начнутся уже 29 декабря.