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9 Января , 09:17

Когда будут следующие длинные выходные

Новогодние каникулы закончились, как это ни грустно. 

Когда будут следующие длинные выходные
Когда будут следующие длинные выходные

Когда же ещё доведётся отдохнуть чуть дольше, чем обычно? Уже совсем скоро! 

Следующие длинные выходные ожидаются в феврале  - в честь Дня защитника Отечества. Отдыхаем три дня -  с 23 по 25 февраля. Также нерабочими будут дни с 8 по 10 марта в честь Международного женского дня.

Затем выходной -  10 апреля (Ураза-байрам). А на майские праздники будем  отдыхать два раза по 4 дня: с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также  праздничные выходные будут 3 и 4 ноября в честь Дня народного единства.

А новогодние каникулы в 2024  году начнутся уже 29 декабря.

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