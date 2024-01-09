В Башкирии простятся с погибшей в ДТП молодой семьей

В ДТП погибли молодые супруги и 10-месячный ребёнок. Авария произошла вечером на дороге возле деревни Укарлино.

Столкнулись автомобили Kia Rio и Renault Duster. 19-летняя женщина и ее 27-летний супруг погибли на месте происшествия. Их малыша и 13-летнего родственника доставили в больницу. Ребёнок 2022 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице. Также медпомощь потребовалась двум пожилым людям - мужчине, 1962 года рождения, и женщине, 1963 года рождения, из Renault.

Сегодня, 9 января, погибших молодых родителей и ребёнка похоронят в деревне Новый Субай в Нуримановском районе.

Фото: МЧС России