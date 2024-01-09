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9 Января , 12:00

В Башкирии простятся с погибшей в ДТП молодой семьей

7 января в Нуримановском районе республики произошла трагедия.

В Башкирии простятся с погибшей в ДТП молодой семьей
В Башкирии простятся с погибшей в ДТП молодой семьей

В ДТП погибли молодые супруги и 10-месячный ребёнок. Авария произошла вечером на  дороге возле деревни Укарлино. 

Столкнулись автомобили Kia Rio и Renault Duster. 19-летняя женщина и ее 27-летний супруг погибли на месте происшествия. Их малыша и 13-летнего родственника доставили в больницу. Ребёнок 2022 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице. Также медпомощь потребовалась двум пожилым людям - мужчине, 1962 года рождения, и женщине, 1963 года рождения, из Renault.

Сегодня, 9 января, погибших молодых родителей и ребёнка похоронят в деревне Новый Субай в Нуримановском районе. 

Фото: МЧС России

 

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