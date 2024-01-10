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10 Января , 15:53

Какие изменения вступают в силу в ЖКХ в 2024 году

14 поправок в Жилищный кодекс Росии приняли законодатели в 2023 году.

Какие изменения вступают в силу в ЖКХ в 2024 году
Какие изменения вступают в силу в ЖКХ в 2024 году

Многие поправки касаются большинства жителей страны. 

В Башкирии  с 1 июля 2024 года повысятся тарифы  на жилищные услуги и коммунальные ресурсы — в среднем на 9%. С 1 сентября вступят в силу обновлённые правила обслуживания лифтов — в них усиливаются меры по безопасности.

С 1 апреля 2024 года перепланировка  будет считаться законной только после внесения произведённых изменений в ЕГРН, как и перевод помещения из нежилого в жилое или наоборот.

Подробнее о поправках читайте в источнике: ИА "Башинформ"

Фото: МинЖКХ РБ.

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"Стерлитамакский рабочий"

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