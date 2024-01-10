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10 Января , 12:54

Советник по воспитанию из Башкирии будет экскурсоводом на выставке «Россия» в Москве

Советник директора по воспитанию, руководитель музея МАОУ "Лицей 3 им.Секина В.А" г.Стерлитамака Лидия Радаева станет экскурсоводом на международной выставке-форуме "Россия".

Советник по воспитанию из Башкирии будет экскурсоводом на выставке «Россия» в Москве
Советник по воспитанию из Башкирии будет экскурсоводом на выставке «Россия» в Москве

– Это отрадно и ответственно, что меня пригласили быть экскурсоводом на выставке «Россия» в столице нашей Родины, – делится мыслями Лидия Александровна. – Мне по душе почувствовать себя частью столь грандиозного Всероссийского проекта. Пройти с экскурсией по выставке "Россия" равносильно тому, чтобы прочитать несколько учебников по истории и географии страны. Ведь одна из важнейших целей грандиозной выставки-форума, посвящённой нашей державе, – привлечь внимание молодежи к истории, достижениям, уникальной и разнообразной культуре нашей Родины. Мы рады помогать молодому поколению заново открывать для себя Россию во всем ее величии и многообразии.

 

Автор:Екатерина Яковлева
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