Советник по воспитанию из Башкирии будет экскурсоводом на выставке «Россия» в Москве

– Это отрадно и ответственно, что меня пригласили быть экскурсоводом на выставке «Россия» в столице нашей Родины, – делится мыслями Лидия Александровна. – Мне по душе почувствовать себя частью столь грандиозного Всероссийского проекта. Пройти с экскурсией по выставке "Россия" равносильно тому, чтобы прочитать несколько учебников по истории и географии страны. Ведь одна из важнейших целей грандиозной выставки-форума, посвящённой нашей державе, – привлечь внимание молодежи к истории, достижениям, уникальной и разнообразной культуре нашей Родины. Мы рады помогать молодому поколению заново открывать для себя Россию во всем ее величии и многообразии.