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11 Января , 11:37

Участник СВО из Башкирии привез домой невесту

Более года Юрий с позывным «Борзый» проходит службу в зоне СВО. Недавно мужчина приехал в отпуск домой в Аургазинский район, а вместе с ним в его родительский дом прибыла и его невеста, которая родом из Донецка. Об этом сообщает телеканал БСТ.

Участник СВО из Башкирии привез домой невесту
Участник СВО из Башкирии привез домой невесту

Во время беседы со съемочной группой, Юрий поделился своей историей знакомства с Катериной. Он часто рассказывал ей о разнообразии многонационального Башкортостана, об уникальных качествах его земляков, которые не равнодушны к страданиям других, а также о красоте его родной земли. Катерина заинтересовалась этими историями и согласилась поехать с Юрием, чтобы познакомиться с его родителями.

"Борзый" командует пулеметным взводом, и даже в занятом боевыми операциями времени на свидания они находят время. К сожалению, в одной из таких встреч пара оказалась под обстрелом противника.

Родители Юрия приняли Катерину как родную. Они угостили девушку национальными блюдами, и Катерина была поражена дружелюбием и гостеприимством жителей Аургазинского района, а также великолепными пейзажами зимней Башкирии.

"Очень вкусные баурсаки и казылык! Я попробовала множество блюд, но их все названия не запомнила. Все они очень вкусные и необычные", - с улыбкой рассказывает Катерина.

Скоро отпуск "Борзого" подойдет к концу, и он должен вернуться в полк, где служит. Катерина тоже собирается вернуться в Донецк, где она будет продолжать свою работу. Но пока они наслаждаются теплом домашнего уюта и спокойствием, которые предоставляет им Башкирия.

Фото: скриншот видео. 

 

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