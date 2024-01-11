Участник СВО из Башкирии привез домой невесту

Во время беседы со съемочной группой, Юрий поделился своей историей знакомства с Катериной. Он часто рассказывал ей о разнообразии многонационального Башкортостана, об уникальных качествах его земляков, которые не равнодушны к страданиям других, а также о красоте его родной земли. Катерина заинтересовалась этими историями и согласилась поехать с Юрием, чтобы познакомиться с его родителями.

"Борзый" командует пулеметным взводом, и даже в занятом боевыми операциями времени на свидания они находят время. К сожалению, в одной из таких встреч пара оказалась под обстрелом противника.



Родители Юрия приняли Катерину как родную. Они угостили девушку национальными блюдами, и Катерина была поражена дружелюбием и гостеприимством жителей Аургазинского района, а также великолепными пейзажами зимней Башкирии.



"Очень вкусные баурсаки и казылык! Я попробовала множество блюд, но их все названия не запомнила. Все они очень вкусные и необычные", - с улыбкой рассказывает Катерина.

Скоро отпуск "Борзого" подойдет к концу, и он должен вернуться в полк, где служит. Катерина тоже собирается вернуться в Донецк, где она будет продолжать свою работу. Но пока они наслаждаются теплом домашнего уюта и спокойствием, которые предоставляет им Башкирия.

Фото: скриншот видео.