-24 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
12 Января , 13:32

Глава сельского поселения из Башкирии имеет шансы на победу в федеральном конкурсе

Заявки на конкурс Всероссийской муниципальной премии «Служение» подали более 19 тысяч желающих. Отрадно, что в десятке лучших в номинации «Судьба человека – гордость Отечества» есть имя Ильнары Сафиной, которая является главой Мещегаровского сельсовета в сельском поселении Салаватского района республики.

Глава сельского поселения из Башкирии имеет шансы на победу в федеральном конкурсе
Глава сельского поселения из Башкирии имеет шансы на победу в федеральном конкурсе

Ильнара Ураловна является многодетной матерью. Ее супруг в данный момент представляет  интересы Родины в зоне СВО, куда он отправился добровольцем. Женщина много лет работала воспитателем в детском саду, но после отъезда мужа, стала замещать его на посту главы сельского поселения. Жители 4 деревень с доверием относятся к их семье.

Любой желающий может проголосовать за нашу землячку до 14 января 2024 года. Для этого необходимо перейти по ссылке https://премияслужение.рф/, нажать кнопку "Голосовать", зарегистрироваться на сайте, выбрать один понравившийся проект в каждой номинации и в последней, десятой номинации отметить Сафину Ильнару Ураловну, а затем нажать кнопку "Проголосовать" внизу страницы.

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru