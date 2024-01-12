Глава сельского поселения из Башкирии имеет шансы на победу в федеральном конкурсе

Ильнара Ураловна является многодетной матерью. Ее супруг в данный момент представляет интересы Родины в зоне СВО, куда он отправился добровольцем. Женщина много лет работала воспитателем в детском саду, но после отъезда мужа, стала замещать его на посту главы сельского поселения. Жители 4 деревень с доверием относятся к их семье.

Любой желающий может проголосовать за нашу землячку до 14 января 2024 года. Для этого необходимо перейти по ссылке https://премияслужение.рф/, нажать кнопку "Голосовать", зарегистрироваться на сайте, выбрать один понравившийся проект в каждой номинации и в последней, десятой номинации отметить Сафину Ильнару Ураловну, а затем нажать кнопку "Проголосовать" внизу страницы.

Фото: ИА "Башинформ".