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14 Января , 19:00

В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау

Добровольцы плетут маскировочные сети,  мастерят тактические  носилки и окопные свечи, собирают и отправляют другую гуманитарную помощь.

В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау

Вот что  они рассказывают:

-  Мы  - основатели волонтерского движения " Путь к Победе", наш штаб находится в поселке Шахтау,  в детском  клубе «Буревестник».  Все началось   с того времени,  когда объявили частичную мобилизацию и наши знакомые парни  отправились на СВО, защищать нас и Родину! Мы - Елена Юнусова, Надежда Наумова, Лилия Бобб, Нина Николаева - решили собрать нашим парням адресные посылки, чтобы хоть как-то  порадовать их весточкой из родного поселка. Потом постепенно втянулись в это дело, так как очень сильно, всей душой и сердцем,  переживаем за наших бойцов.  Потом  объявили сбор по поселку. Жители очень хорошо отреагировали на наш клич, спасибо им огромное, ведь только вместе мы сила! Закупили материал, нужный для маскировочных сетей и тактических носилок. Один очень хороший человек  соорудил для нас станок  для нарезки материала. Хотим выразить ему большую благодарность! Сейчас мы плетём зимний вариант сетей. 

Спасибо огромное всем , кто откликнулся на нашу просьбу. Женщины из Урняка, Мебельного  привозят готовый нарезанный материал и сами участвуют в процессе изготовления.  Спасибо нашим девочкам из ЖЭУ поселка Шахтау, руководителю Наталье Анатольевне Захаровой, они заливают окопные свечи для наших ребят.  К нам в штаб приходил участник СВО и поблагодарил нас лично.  Рассказал, что маскировочные сети и носилки очень востребованы.  Приятно осознавать, что все это мы делаем не зря! Поздравляем наших ребят с прошедшими и предстоящими праздниками, желаем им крепкого здоровья, боевого духа и возвращения  к своим  родным и близким живыми и здоровыми! Мы ждём наших бойцов и молимся за них!  И, конечно же, будем помогать, чем можем! 

Ещё к нам приезжали молодые волонтеры из  Стерлитамакского  колледжа строительства и профессиональных технологий (специальность «Правоохранительная деятельность»). Обучали нас, показывали,  как натягивать и плести сети.  И в  детском  саду №20  нашего поселка  - отличный коллектив, работают как пчелки, несколько раз собирали гуманитарную помощь в виде продуктов питания и  предметов первой необходимости. Им тоже хотелось бы выразить благодарность! Спасибо всем, кто принимает участие в нашеи общем деле! Всем крепкого здоровья и благополучия!

В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау
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"Стерлитамакский рабочий"

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