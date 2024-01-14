В Башкирии набирает обороты волонтёрское движение " Путь к Победе" из посёлка Шахтау

Вот что они рассказывают:

- Мы - основатели волонтерского движения " Путь к Победе", наш штаб находится в поселке Шахтау, в детском клубе «Буревестник». Все началось с того времени, когда объявили частичную мобилизацию и наши знакомые парни отправились на СВО, защищать нас и Родину! Мы - Елена Юнусова, Надежда Наумова, Лилия Бобб, Нина Николаева - решили собрать нашим парням адресные посылки, чтобы хоть как-то порадовать их весточкой из родного поселка. Потом постепенно втянулись в это дело, так как очень сильно, всей душой и сердцем, переживаем за наших бойцов. Потом объявили сбор по поселку. Жители очень хорошо отреагировали на наш клич, спасибо им огромное, ведь только вместе мы сила! Закупили материал, нужный для маскировочных сетей и тактических носилок. Один очень хороший человек соорудил для нас станок для нарезки материала. Хотим выразить ему большую благодарность! Сейчас мы плетём зимний вариант сетей.

Спасибо огромное всем , кто откликнулся на нашу просьбу. Женщины из Урняка, Мебельного привозят готовый нарезанный материал и сами участвуют в процессе изготовления. Спасибо нашим девочкам из ЖЭУ поселка Шахтау, руководителю Наталье Анатольевне Захаровой, они заливают окопные свечи для наших ребят. К нам в штаб приходил участник СВО и поблагодарил нас лично. Рассказал, что маскировочные сети и носилки очень востребованы. Приятно осознавать, что все это мы делаем не зря! Поздравляем наших ребят с прошедшими и предстоящими праздниками, желаем им крепкого здоровья, боевого духа и возвращения к своим родным и близким живыми и здоровыми! Мы ждём наших бойцов и молимся за них! И, конечно же, будем помогать, чем можем!

Ещё к нам приезжали молодые волонтеры из Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий (специальность «Правоохранительная деятельность»). Обучали нас, показывали, как натягивать и плести сети. И в детском саду №20 нашего поселка - отличный коллектив, работают как пчелки, несколько раз собирали гуманитарную помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости. Им тоже хотелось бы выразить благодарность! Спасибо всем, кто принимает участие в нашеи общем деле! Всем крепкого здоровья и благополучия!