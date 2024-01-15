Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака

Рождество Христово и наступившие за ним Святки у православных верующих всегда были особым временем для добрых дел. В эти дни принято дарить подарки и навещать тех, кто нуждается в помощи и защите.

Представитель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в Башкирии Л.В.Александрова с помощником благочинного Стерлитамакского округа Уфимской епархии по работе с молодёжью, иереем Михаилом Графовым посетили ожоговое отделене клинической больницы № 1 г. Стерлитамака, поздравили сотрудников и пациентов, раздали сладости и иконки, ответили на интересующие вопросы.