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15 Января , 18:07

Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака

Поздравили сотрудников и пациентов, раздали сладости и иконки.

Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака
Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака

Рождество Христово и наступившие за ним Святки у православных верующих всегда были особым временем для  добрых дел. В эти дни принято дарить подарки и навещать тех, кто нуждается в помощи и защите.

Представитель регионального отделения МОО «Союз православных женщин» в Башкирии Л.В.Александрова с помощником благочинного Стерлитамакского округа Уфимской епархии по работе с молодёжью, иереем Михаилом Графовым посетили ожоговое отделене клинической больницы № 1 г. Стерлитамака, поздравили сотрудников и пациентов, раздали сладости и иконки, ответили на интересующие вопросы.

Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака
Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака
Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака
Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака
Посетили ожоговое отделение клинической больницы № 1 г. Стерлитамака
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"Стерлитамакский рабочий"

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