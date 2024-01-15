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15 Января , 11:46

В Стерлитамаке (Башкирия) сгорела квартира из-за неисправного электроудлинителя

Пожар произошёл  на улице Кочетова вечером 14 января.

В Стерлитамаке (Башкирия) сгорела квартира из-за неисправного электроудлинителя
В Стерлитамаке (Башкирия) сгорела квартира из-за неисправного электроудлинителя

Жильцы многоквартирного дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Огонь потушили  за 11 минут, удалось справиться с возгоранием в пределах квартиры. Четыре человека из дома эвакуировались самостоятельно, ещё трёх, которые чуть было не надышались дымом,  спасли пожарные. 

Позже выяснилось, что хозяин квартиры на третьем этаже вышел ненадолго в магазин. В квартире в подключенном удлинителе остались зарядное устройство для телефона и электрическая бритва. Удлинитель оказался неисправен.

Одна комната в квартире выгорела полностью, другие сильно закоптились.

Фото: МЧС по РБ.

Источник: ИА "Башинформ"

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