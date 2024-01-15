В Стерлитамаке (Башкирия) сгорела квартира из-за неисправного электроудлинителя

Жильцы многоквартирного дома почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Огонь потушили за 11 минут, удалось справиться с возгоранием в пределах квартиры. Четыре человека из дома эвакуировались самостоятельно, ещё трёх, которые чуть было не надышались дымом, спасли пожарные.

Позже выяснилось, что хозяин квартиры на третьем этаже вышел ненадолго в магазин. В квартире в подключенном удлинителе остались зарядное устройство для телефона и электрическая бритва. Удлинитель оказался неисправен.

Одна комната в квартире выгорела полностью, другие сильно закоптились.

Фото: МЧС по РБ.

Источник: ИА "Башинформ"