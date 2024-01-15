Жители Башкирии увидят на небосклоне Юпитер рядом с Луной

Уфимский планетарий поделился информацией о том, что в этом временном периоде Луна будет находиться в фазе первой четверти и будет освещена наполовину. Ярчайшая звезда Юпитер будет сиять вечером и ночью над южным горизонтом, с расположением слева от Луны. Наиболее близкое расстояние между Луной и Юпитером составит 2,5 градуса и будет достигнуто после полуночи, примерно в 01.42 по уфимскому времени.

В это время оба светила можно будет увидеть невысоко на западе, перед тем как они исчезнут за горизонтом. Луна и Юпитер будут видны до трех часов ночи, после чего сойдут за горизонт на западе.

Фото: Уфимский планетарий.