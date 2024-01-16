Бывший руководитель организации «Башкорт»* признан экстремистом

Напомним, что по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова, Верховным судом республики в 2020 году деятельность этой организации запрещена, так как «Башкорт» призывала к розжиганию межнациональной розни.

Но Алчинова это не остановило. Он продолжил противоправную деятельность, взаимодействовал с иногентами, не поддерживал действия Российской армии на спецоперации и др.

Фото: ИА "Башинформ"

*22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

** включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.