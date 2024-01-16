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16 Января , 19:31

Бывший руководитель организации «Башкорт»* признан экстремистом

Как сообщается на сайте Росфинмониторинга,  сегодня , 16 января, Фаиль Алчинов**, стоявший во главе незарегистрированной организации «Башкорт» в течение пяти лет, признан экстремистом.

Бывший руководитель организации «Башкорт» признан экстремистом
Бывший руководитель организации «Башкорт» признан экстремистом

Напомним, что по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова, Верховным судом республики в 2020 году деятельность этой организации запрещена, так как «Башкорт» призывала к розжиганию межнациональной розни.

Но Алчинова это не остановило. Он продолжил противоправную деятельность, взаимодействовал с иногентами, не поддерживал действия Российской армии на спецоперации и др.

Фото: ИА "Башинформ"

*22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории России.

** включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга. 

Бывший руководитель организации «Башкорт» признан экстремистом
Бывший руководитель организации «Башкорт» признан экстремистом
Бывший руководитель организации «Башкорт» признан экстремистом
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"Стерлитамакский рабочий"

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