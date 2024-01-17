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17 Января , 17:30

Межвузовский кампус Уфы может стать площадкой для проведения международных турниров по киберспорту

Информация об этом поступила от руководителя сектора киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослава Пегова.

Межвузовский кампус Уфы может стать площадкой для проведения международных турниров по киберспорту
Межвузовский кампус Уфы может стать площадкой для проведения международных турниров по киберспорту

Информация об этом поступила от руководителя сектора киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослава Пегова.

В прошлом году команда УУНиТ победила в соревнованиях на Кубок Главы Башкортостана и получила звание чемпиона республики. По мнению С.Пегова, это результат большой работы и поддержки УУНиТ. Для киберспортсменов проводятся групповые занятия на кафедре физической культуры и оздоровительных технологий. За особые успехи они могут получать повышенную стипендию. Вуз организует поездки на масштабные соревнования.

В Уфимском межвузовском кампусе планируется специализированный центр, в котором разместится киберспортивная команда УУНиТ.

Фото: Правительство РБ

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