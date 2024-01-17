Межвузовский кампус Уфы может стать площадкой для проведения международных турниров по киберспорту

Информация об этом поступила от руководителя сектора киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослава Пегова.

В прошлом году команда УУНиТ победила в соревнованиях на Кубок Главы Башкортостана и получила звание чемпиона республики. По мнению С.Пегова, это результат большой работы и поддержки УУНиТ. Для киберспортсменов проводятся групповые занятия на кафедре физической культуры и оздоровительных технологий. За особые успехи они могут получать повышенную стипендию. Вуз организует поездки на масштабные соревнования.

В Уфимском межвузовском кампусе планируется специализированный центр, в котором разместится киберспортивная команда УУНиТ.

Фото: Правительство РБ