Пожилые жители Башкирии начали получать браслеты-амулеты с NFC-модулем

Предоставляемые им умные аксессуары с NFC-технологией содержат в себе информацию о владельце и в случае необходимости позволяют быстро связаться с родными.

Согласно информации регионального министерства здравоохранения, браслеты-амулеты выдаются бесплатно. Желающие получить их могут позвонить по телефону 8-800-700-29-45 (звонок бесплатный) и оставить заявку либо обратиться в госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям, оставив заявку на сайте или по телефону 8 (347) 272-00-24.

Эти браслеты предназначены для идентификации пожилых людей, страдающих когнитивными нарушениями или подверженных риску инсульта. Многим из них трудно вспомнить свою фамилию или родных. Однако, благодаря этим браслетам все данные о них хранятся в устройстве. Достаточно просто приложить к нему телефон и сразу же можно узнать, с кем имеешь дело, и связаться по указанным контактам.

Глава Башкирии Радий Хабиров ранее рассказывал об этом проекте. Отметим, что эти браслеты не нуждаются в зарядке, они крепко держатся на запястье, устойчивы и не боятся воды. Информация считывается с браслета с помощью любого мобильного телефона с NFC-модулем.

Фото: ИА "Башинформ".