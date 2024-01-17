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17 Января , 16:15

Стенд Башкирии в Москве украсил арт-объект в виде женского головного убора «кашмау»

Напомним, в настоящее время на ВДНХ в Москве проходит Международная выставка - форум «Россия».

Стенд Башкирии в Москве украсил арт-объект в виде женского головного убора «кашмау»
Стенд Башкирии в Москве украсил арт-объект в виде женского головного убора «кашмау»

На стенде республики гостей привлекает традиционный национальный женский головной убор.

Арт-объект призван максимально раскрыть посетителям эстетику национального костюма: он имеет размер 6 на 3 метра, конструкция покрыта чехлом, сшитым из 45 метров красной ткани. Вместо бисера использованы 2500 шаров, которые нанизаны бусинами и вмонтированы в каркас. Для изготовления больших монет и сулпы создатели концепта использовали специальную технологию нанесения рисунка на зеркальные поверхности.

Арт-объект теперь является своеобразной входной аркой космолета, ярко демонстрируя гостям нерушимую духовную связь исторического прошлого и высокотехнологичного настоящего и будущего Башкортостана. «Кашмау не оставляет равнодушными никого из посетителей выставки, и организаторы с удовольствием рассказывают, что арт-объект – творческая стилизация обрядового головного убора башкирских женщин, который готовили специально к свадьбе, и именно по нему можно было отличить, замужем женщина или нет. Вопросов – сотни уже за первый день Недели народного творчества, арт-объект действительно впечатляет, оставляя в сердце каждого посетителя выставки самые теплые впечатления о республике», - отметила министр культуры РБ Амина Шафикова.

Фото: пресс-служба Минкультуры РБ.

Стенд Башкирии в Москве украсил арт-объект в виде женского головного убора «кашмау»
Стенд Башкирии в Москве украсил арт-объект в виде женского головного убора «кашмау»
Стенд Башкирии в Москве украсил арт-объект в виде женского головного убора «кашмау»
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"Стерлитамакский рабочий"

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