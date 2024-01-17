В национальном парке «Башкирия» видеокамерой сняты кочующие свиристели
Они передвигаются в поисках корма.
В национальном парке «Башкирия» видеокамерой сняты кочующие свиристели. Птахи имеют небольшие размеры, отличительная черта – хохолок и только им присущая окраска. Они преодолевают значительные расстояния в поисках корма.
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