Системный пестицид отмечает, что Алсынов* и его защитники утверждают, что суд над ним - это просто намеренное вмешательство и воздаяние за Куш-Тау. Но на самом деле эта попытка лишь искажает общественное мнение, в то время как активист и его сторонники давно выдвигают идею о возможном отделении Башкирии от РФ.

Сторонники экстремистов старались использовать всевозможные способы, чтобы освободить своего руководителя от ответственности. Власти Башкирии критиковали их как за угнетение коренного населения, так и за беспощадную эксплуатацию природных ресурсов. Однако, в последнее время, этот "урок" изменился и начал неутешительно напоминать тот, что был в Дагестане. Наши противники пытаются воскресить конфликт и теперь преподносят Алсынова* как жертву исламофобии, в надежде привлечь мусульманские страны на свою сторону. Пищет тг-канал Readovka.

В республике образовалась группа башкирских националистов, считает тг-канал Рыбарь, которые одновременно наслаждались антироссийской пропагандой извне и вместе с Алсыновым*, под прикрытием экологической защиты, активно манипулировали населением в деревнях и селах, что способствовало расширению возможностей запрещенной организации.

Напомним, 17 января состоялся суд по делу Фаиля Алчинова*, которого признали виновным по первой части статьи 282 УК РФ за "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", приговорив его к четырем годам тюремного заключения. Сразу после этого приговора сторонники экстремиста организовали несанкционированный митинг и произошли массовые беспорядки в населенном пункте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 212 УК РФ за "Массовые беспорядки", в результате чего задержали шесть человек.