Глава Башкирии заявил, что не будет терпеть экстремизм на территории республики

Глава Башкирии отметил, что не допустит экстремизма и попыток нарушить ситуацию, так как его главная задача и долг - защищать республику.

Радий Хабиров напомнил, что Алчинов ранее уже привлекался к административной ответственности за экстремизм. По решению Росфинмониторинга его включили в реестр лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности.

На данный момент ведется дело по обвинению по очень серьезной статье - массовых беспорядках, которая предусматривает длительное наказание. Правоохранительные органы активно проводят работу в этом направлении.

Глава республики подчеркнул, что необходимо активно рассказывать о истинной сущности тех, кто пытается нарушить стабильность в Башкирии. Несмотря на их действия, республика будет развиваться и продвигаться вперед.

Руководитель региона поблагодарил жителей Баймака, в частности, и всей Башкирии, в целом, за поддержку.