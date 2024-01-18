Общественники Башкирии комментируют попытку организовать массовые беспорядки

Руководитель региона заявил, что не будет терпеть попытки расшатать внутреннюю политическую ситуацию в республике. В свою очередь известные общественные деятели республики дали оценку событиям.

Председатель Общественной палаты Башкирии Данияр Абдрахманов заявил - тот факт, что Р. Хабиров берет на себя личную ответственность за то, что происходит в республике не может не вызывать уважения.

Председатель Совета по правам человека Башкирии Зульфия Гайсина считает, что к суровому приговору привели умышленные неоднократные действия самого Фаиля Алчинова*. И любой здравомыслящий человек сделает правильный вывод относительно «героя».

Председатель регионального отделения «Ассамблеи народов России» Гульнур Кульсарина подчёркивает, что «Башкортостан всегда был и остаётся регионом, где добрососедствуют десятки национальностей. И сегодня важно сохранять мир и дружбу между народами".

Председатель региональной общественной организации «Собор русских Башкортостана» Валентин Павлов заверил, что Собор русских поддерживает все усилия руководства республики, направленные на то, чтобы законность и право соблюдались на территории региона.

"Никто не имеет права сеять вражду между людьми разных национальностей. Если человек родился в Башкирии, будь он башкир, татарин или русский – именно Башкирия его малая родина", - уверен военный лётчик Рафик Ихсанов.

*Фаиль Алчинов: Росфинмониторингом внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".