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18 Января , 10:58

В Башкирии 29 проектов благоустройства профинансированы на 2,48 млрд рублей

В ходе Всероссийского  муниципального  форума  «Малая родина — сила России» стало известно о том, что федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» продлён  до 2030 года.

В Башкирии 29 проектов благоустройства профинансированы на 2,48 млрд рублей
В Башкирии 29 проектов благоустройства профинансированы на 2,48 млрд рублей

Это - решение Президента РФ Владимира Путина.


"Надо продлить эту программу, и более того — надо ее увеличить", — заявил Глава государства. 
  
В прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды ( проходит в рамках программы) победителями стали проекты из Баймака и села Верхотор Ишимбайского района. Всего же за последние пять лет в конкурсе победили 29 проектов из Башкирии. На их реализацию из федерального бюджета направили 2,48 млрд руб.    
  
Глава Башкирии Радий Хабиров высказал намерение и в будущем  участвовать в конкурсе. Так, в 2024 году в рамках федпрограммы «ФКГС» в регионе планируется  благоустроить 123 территории.

Источник: ИА "Башинформ"

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