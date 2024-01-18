В Башкирии 29 проектов благоустройства профинансированы на 2,48 млрд рублей

Это - решение Президента РФ Владимира Путина.



"Надо продлить эту программу, и более того — надо ее увеличить", — заявил Глава государства.



В прошлом году во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды ( проходит в рамках программы) победителями стали проекты из Баймака и села Верхотор Ишимбайского района. Всего же за последние пять лет в конкурсе победили 29 проектов из Башкирии. На их реализацию из федерального бюджета направили 2,48 млрд руб.



Глава Башкирии Радий Хабиров высказал намерение и в будущем участвовать в конкурсе. Так, в 2024 году в рамках федпрограммы «ФКГС» в регионе планируется благоустроить 123 территории.

Источник: ИА "Башинформ"