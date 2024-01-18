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18 Января , 14:18

В Стерлитамаке 2-летняя девочка чуть не погибла, спасли соседи

Жительница Стерлитамака оставила в опасности 2-летнюю дочь: соседи спасли малышку.

Жительница Стерлитамака оставила в опасности 2-летнюю дочь: соседи спасли малышку
Жительница Стерлитамака оставила в опасности 2-летнюю дочь: соседи спасли малышку

Прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительный акт в отношении местной жительницы по статье «оставление в опасности».  События происходили в июне 2023 года. Горе-мать ушла ночью из дома, оставив без присмотра свою 2-летнюю дочь в квартире с открытыми окнами, расположенной на шестом этаже. Утром девочка залезла на подоконник и встала в оконном проеме, где ее заметили жители соседнего дома и вызвали спецслужбы.

Обвиняемая признала свою вину. Уголовное дело направлено в мировой суд по Стерлитамаку для рассмотрения по существу.

Сейчас ребенок находится в социальном учреждении, органами опеки и попечительства в суд направлено исковое заявление об ограничении и лишении родительских прав матери и отца малолетней.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ"

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