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19 Января , 11:50

В Стерлитамаке в ночь с 18 на 19 января купель посетили более 6 тысяч человк

Всего в республике по состоянию на 8.30 19 января  купели посетили 18 264 человека. Происшествий не зарегистрировано.

В Стерлитамаке в ночь с 18 на 19 января купель посетили более 6 тысяч человк
В Стерлитамаке в ночь с 18 на 19 января купель посетили более 6 тысяч человк

Как мы уже сообщали, в Стерлитамаке организована купель на городском пляже на реки Ашкадар (ул.Пушкина, 63). Здесь созданы все условия для комфортного и безопасного совершения обряда омовения. Сама купель проверена спасателями, с удобным и безопасным подходом, имеет двойной вход. Рядом установлены обогреваемые палатки для переодевания, где можно погреться и попить горячий чай. На территории купели дежурят спасатели, МЧС, скорая помощь.

Купель будет открыта сегодня, 19 января, и 20 января до 15.00.

Фото: пресс-служба администрации ГО г. Стерлитамак

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