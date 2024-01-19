В Стерлитамаке в ночь с 18 на 19 января купель посетили более 6 тысяч человк

Как мы уже сообщали, в Стерлитамаке организована купель на городском пляже на реки Ашкадар (ул.Пушкина, 63). Здесь созданы все условия для комфортного и безопасного совершения обряда омовения. Сама купель проверена спасателями, с удобным и безопасным подходом, имеет двойной вход. Рядом установлены обогреваемые палатки для переодевания, где можно погреться и попить горячий чай. На территории купели дежурят спасатели, МЧС, скорая помощь.



Купель будет открыта сегодня, 19 января, и 20 января до 15.00.

Фото: пресс-служба администрации ГО г. Стерлитамак