В Башкирии откроют Центр лошади

По словам руководителя региона, сейчас идет реорганизация на «Акбузате», куда пришла новая руководящая команда. В республике создан Институт башкирской лошади. А в прошлом году был получен патент на «Башкирскую лошадь», который будет способствовать развитию этой породы.

В следующем году запланировано строительство Центра лошади, его макет уже разработан, который станет неотъемлемой частью Евразийского музея кочевых цивилизаций. Однако, самое главное - это объединение и совместная работа людей, увлеченных конным спортом.

Фото Эльвиры Рахимовой.