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20 Января , 15:36

В Башкирии откроют Центр лошади

В республике активно ведется систематическая работа по модернизации коневодческой отрасли. Об этом рассказал Радий Хабиров агентству «Башинформ» после посещения конно-спортивного комплекса "Аргамак" в ходе рабочей поездки в Дюртюлинский район.

В Башкирии откроют Центр лошади
В Башкирии откроют Центр лошади

По словам руководителя региона, сейчас идет реорганизация на «Акбузате», куда пришла новая руководящая команда. В республике создан Институт башкирской лошади. А в прошлом году был получен патент на «Башкирскую лошадь», который будет способствовать развитию этой породы.

В  следующем году запланировано строительство Центра лошади, его макет уже разработан, который станет неотъемлемой частью Евразийского музея кочевых цивилизаций. Однако, самое главное - это объединение и совместная работа людей, увлеченных конным спортом.

Фото Эльвиры Рахимовой.

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