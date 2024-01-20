В одном из городов Башкирии откроют новое креативное пространство

В скором времени здесь организуют креативное пространство, где будут художественный центр, музей и сувенирный магазин, в том числе зона для проведения праздников, амфитеатр и фудкорт.

По словам Рифа Юсупова, главы администрации Дюртюлинского района, разработка концепции и мастер-плана позволит привлечь финансирование для реализации проекта, поэтому муниципалитет планирует принять участие в федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", предложенной национальным проектом "Жилье и городская среда". Жители Дюртюлей поддержали эту инициативу и выбрали проект креативного пространства для включения в голосование в 2024 году.