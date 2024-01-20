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20 Января , 18:28

В России запретят высаживать домашних животных из поездов

РЖД опубликовала в своем телеграм-канале информацию о внесении изменений в документы, которые устанавливают правила перевозки домашних животных на дальних поездках.

В России запретят высаживать домашних животных из поездов
В России запретят высаживать домашних животных из поездов

В соответствии с новыми правилами проводникам запрещено будет выгонять животных из поезда. В таких ситуациях работники будут передавать обнаруженных животных сотрудникам на станциях с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций.

Это решение было принято в ответ на недавний шокирующий случай, когда проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург высадила кота по имени Твикс в Кирове. Животное путешествовало вместе с его хозяином, но смогло сбежать из своего купе. Впоследствии выяснилось, что кот погиб.

Фото Эльвиры Рахимовой.

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