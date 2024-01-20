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20 Января , 12:27

Житель Башкирии спас из пожара соседей

Утром 20 января в Белорецке произошел пожар в одном из жилых домов на улице Кирова. Об этом информирует МЧС Башкирии.

Житель Башкирии спас из пожара соседей
Житель Башкирии спас из пожара соседей

По предварительным данным, причиной возгорания стал забытый включенный обогреватель. Сразу после вызова экстренные службы прибыли на место и провели оперативную эвакуацию 63 жильцов здания. Также отважные огнеборцы спасли 40-летнюю женщину, 57-летнего мужчину и 11-летнего ребенка, которые получили ожоги. Сейчас пострадавших доставили в госпиталь для оказания необходимой помощи.

Несмотря на опасность ситуации, удалось ограничить площадь пожара всего лишь 20 квадратных метров и предотвратить его распространение на соседние квартиры. Это результат быстрой и слаженной работы пожарных.

 Одним из первых, кто ринулся вызволять из огня людей, был Юрий Окунцев, который живет в этом же доме. Он рассказал, что к нему в дверь начали сильно стучать, когда открыл, никого не было. Тогда мужчина услышал крики женщины о пожаре.

- Я накинул куртку и побежал на крики, у соседки горела квартира. Она сказала, что в дальней комнате остался ребёнок. Времени на раздумья не было, сразу зашёл в горящую квартиру и начал звать девочку. Слава Богу, она откликнулась. Схватил её на руку и через огонь вынес в коридор, там уже было сильное задымление и дышать становилось тяжело. И тут поднимаются пожарные, как ангелы с небес, - вспоминает он.

Все очевидцы и жители благодарят Юрия Окунцева и пожарных за их отвагу и безотказность. Местные власти уже планируют наградить Юрия за его мужество. Такие поступки заслуживают особого признания и служат примером для всех нас.

Фото: МЧС Башкирии.

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