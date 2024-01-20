Житель Башкирии спас из пожара соседей

По предварительным данным, причиной возгорания стал забытый включенный обогреватель. Сразу после вызова экстренные службы прибыли на место и провели оперативную эвакуацию 63 жильцов здания. Также отважные огнеборцы спасли 40-летнюю женщину, 57-летнего мужчину и 11-летнего ребенка, которые получили ожоги. Сейчас пострадавших доставили в госпиталь для оказания необходимой помощи.

Несмотря на опасность ситуации, удалось ограничить площадь пожара всего лишь 20 квадратных метров и предотвратить его распространение на соседние квартиры. Это результат быстрой и слаженной работы пожарных.

Одним из первых, кто ринулся вызволять из огня людей, был Юрий Окунцев, который живет в этом же доме. Он рассказал, что к нему в дверь начали сильно стучать, когда открыл, никого не было. Тогда мужчина услышал крики женщины о пожаре.

- Я накинул куртку и побежал на крики, у соседки горела квартира. Она сказала, что в дальней комнате остался ребёнок. Времени на раздумья не было, сразу зашёл в горящую квартиру и начал звать девочку. Слава Богу, она откликнулась. Схватил её на руку и через огонь вынес в коридор, там уже было сильное задымление и дышать становилось тяжело. И тут поднимаются пожарные, как ангелы с небес, - вспоминает он.

Все очевидцы и жители благодарят Юрия Окунцева и пожарных за их отвагу и безотказность. Местные власти уже планируют наградить Юрия за его мужество. Такие поступки заслуживают особого признания и служат примером для всех нас.

Фото: МЧС Башкирии.