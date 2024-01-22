Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение по сохранению памяти Мидхата Шакирова

Напомним, Мидхат Закирович Шакиров — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Башкирского обкома КПСС в период с 1969 по 1987 год.

"Это очень серьезный руководитель, именно в годы его работы в Башкирии были построены заводы, которые сегодня дают оборонную продукцию для СВО и другие важные предприятия", - подчеркнул Рахимов.

Руководитель региона это предложение поддержал. Установка памятника планируется в конце 2024 года возле дома, где проживал политический деятель.

ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".