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22 Января , 15:13

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение по сохранению памяти Мидхата Шакирова

С  предложением установить  памятник Мидхату Шакирову, много лет руководившему  республикой, выступил историк Рамиль Рахимов. 

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение по сохранению памяти Мидхата Шакирова
Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал предложение по сохранению памяти Мидхата Шакирова

Напомним, Мидхат Закирович Шакиров — советский государственный и партийный деятель, первый секретарь Башкирского обкома КПСС в период с 1969 по 1987 год.

"Это очень серьезный руководитель, именно в годы его работы в Башкирии были построены заводы, которые сегодня дают оборонную продукцию для СВО и  другие важные предприятия", - подчеркнул Рахимов.

Руководитель региона это предложение поддержал. Установка памятника  планируется  в конце  2024 года возле дома, где проживал политический деятель.

ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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