Глава Башкирии показал видео, где рассказал об экстремистах

В видео речь идет о группах экстремистов, которые провели несанкционированные акции в Башкирии. Сообщается, что уже установлено, что Руслан Габбасов* также причастен к митингам в городе Баймак. Об этом говорят задержанные студенты, участвовавшие в протестах. Интересен тот факт, что сам Габбасов* проживает в Литве и призывает башкиров браться за оружие оттуда.

Еще одним причастным оказался Руслан Сулейман, который проживает в Канаде и говорит о необходимости отделения Башкирии от России. Теневым лидером процесса называют Фанзила Ахметшина. Кроме того, в видеоролике напоминают, что почти все организаторы несанкционированных акций были судимы за наркотики и даже убийство. В конце видео отмечается связь между событиями в Башкирии и высокий интерес определенных зарубежных СМИ, что свидетельствует о связи экстремистов с врагами России.

*Министерство юстиции признало Руслана Габбасова* иностранным агентом, и он был включен в список террористов и экстремистов Мониторинговым центром финансовых операций.

Ходарковский Михаил Борисович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Варламов Илья Александрович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Габбасов Руслан Салаватович внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Телеканал «Дождь» внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Татаро-башкирская служба «Свобода» (Azatliq Radiosi) внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

«Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама») признано террористической и запрещенной в РФ.

Башкирская общественная организация «Башкорт» признана экстремистской и запрещенной в РФ.

Алчинов Фаиль Фаттахович внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Источник: Горобзор

Фото: Горобзор.