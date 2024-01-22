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22 Января , 12:03

На всей территории Башкирии уже нет никаких ограничений для движения

Эту радостную новость объявили пресс-службы МЧС и Управления дорожного хозяйства «Приуралье». Также, в связи с отменой ограничений, южный автовокзал возобновляет все автобусные рейсы. И это значит, что 691 рейс были успешно восстановлены, что дает нам больше возможностей для путешествий и поездок по республике.

На всей территории Башкирии уже нет никаких ограничений для движения
На всей территории Башкирии уже нет никаких ограничений для движения

Ранее, во время действия ограничений, у нас было запрещено использовать некоторые участки дороги. Но теперь эти ограничения сняты и мы можем свободно передвигаться.

Источник: Ксения Калинина 

 

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